Переїзд за океан був правильним рішенням для Ліонеля, який наче заново розцвів після складного періоду кар'єри у французькому ПСЖ. Мессі за короткий час став не лише лідером, а й капітаном Інтер Маямі.

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Мессі: Грати там знову – моя мрія, але не знаю, що буде далі

Аргентинський футболіст розповів, у якому клубі хотів би продовжити кар'єру. Мессі поки що не думає про те, аби повішати бутси на цвях.

Тому Інтер Маямі, ймовірно, не стане останнім клубом у професійній кар'єрі Лео. Зірковий футболіст мріє повернутись у рідний клуб із Батьківщини.

На особистому рівні мене завжди тягнуло до Ньюеллс Олд Бойз. Особливо після того, як я став чемпіоном світу. Я зрозумів, що можу насолоджуватися аргентинським футболом, граючи за Ньюеллс. Як колись, коли я був маленьким і бігав їхніми полями… Грати там знову – моя мрія, але не знаю, що буде далі,

– розповів Мессі.

Нагадаємо, що саме із структури цього аргентинського клубу у далекому 2000-му Мессі перебрався у Барселону, де заробив собі свою футбольну славу та популярність. У футболці каталонців Ліонель відіграв за 778 матчів (672 голи і 303 асисти). Загалом у структурі каталонського клубу провів 21 рік.

ЗМІ сватали Мессі назад у гранд Ла Ліги, ле той переїхав грати за океан.

Тепер, як бачимо, у планах самого Лео немає мрії повернутись до "блаугранас".

У футболці Інтер Маямі Ліонель провів вже 12 матчів, у яких відзначився 11 голами та 5 результативними передачами. Лео має контракт із американським клубом до кінця 2025 року.

Відзначимо, що у попередній грі МЛС проти Торонто (4:0) аргентинець отримав травму та був замінений у першому таймі. Футболіста знову турбує старе пошкодження, яке не дозволить йому зіграти у декількох найближчих матчах Інтера.