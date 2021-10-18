Знайшов крайнього: Джошуа змінив тренера перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед боєм-реваншем з новим чемпіоном WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) змінить тренера.

Головною причиною поразки Джошуа Усику називають неправильну тактику на бій. Британець не скористався своєю перевагою в габаритах, чим набагато полегшив роботу українцю.

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Винного знайшли швидко – ним виявився тренер Роб МакКрекен. Коучу вже прилітало на горіхи після поразки від Енді Руїса в 2019-му році, але тоді йому вдалося зберегти роботу, хоча в команді Джошуа з'явилися два нових фахівця.

Де зараз тренується Джошуа

Британець перебуває в США, де відвідав кілька залів найкращих місцевих тренерів. Зокрема, Джошуа був помічений в Хейварді, Каліфорнія, в залі Верджіла Хантера.

Також британець побував в Сан-Дієго, де відомий наставник Едді Рейносо працює з найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій Саулем Альваресом. Також підопічним Рейносо є перший кривдник Джошуа в професіоналах Енді Руїс.

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