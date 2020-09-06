Мексиканець Сауль Альварес вважається найсильнішим боксером світу незалежно від вагової категорії. Канело ставав найкращим у п'яти вагових категоріях, чим довів свою універсальність.

У 30 років Альварес встиг виграти усі найпрестижніші титули, пише 24 канал. Та попри це мексиканець знаходить мотивацію виходити в ринг і знову перемагати.

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Геній Альвареса

Альварес дебютував на професійному ринзі у жовтні 2005 року. На сьогодні Канело провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка легендарному Флойду Мейвезеру та нічия з Геннадієм Головкіним і Хорхе Хуаресом.

Аж 36 боїв Канело виграв нокаутом. Альварес відправляв своїх суперників на настил різними ударами: аперкотами, хуками, важкими ударами по печінці.

Арсенал Суаля настільки різноманітний, що суперники не знають, що очікувати від Канело. Мексиканець перемагав суперників значно вищих за себе та навіть важчих.

Через це Альварес визнаний найсильнішим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. Другим у списку йде українець Василь Ломаченко.

Платформа DAZN зібрала підбірку найкращих ударів Сауля Альвареса на професійному ринзі. До неї увійшли брутальні нокаути Сергія Ковальова та Аміра Хана, важкий двобій з Геннадієм Головкіним і зустріч з Мігелем Котто.

Дивіться топ-30 найкращих ударів Сауля Альвареса