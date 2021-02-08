Чи зможуть глядачі відвідувати футбольні матчі в Україні

Джерело:Tribuna.com
Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) сезону-2020/2021 уже в суботу, 13 лютого, поновиться після зимової перерви. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, коли вболівальники зможуть повернутися на трибуни стадіонів.
УПЛ та Українська асоціація футболу (УАФ) звернулися до Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) з проханням дозволити людям відвідувати футбольні матчі. В Україні з 28 лютого послаблять карантин.
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Ми за підтримки і за допомогою УАФ звернулися до МОЗ з проханням повернути уболівальників на стадіони, у зв'язку з поліпшенням епідемічної ситуації. Зараз йдуть обговорення у цьому напрямку. Чекаємо рішення МОЗ з цього приводу,
– сказав Дикий.
За словами Дикого, наразі стоїть питання, щоб чемпіонат успішно вийшов із зимової перерви, адже в Україні погіршилася погода.
Виконавчий директор УПЛ вважає, що вболівальники, ймовірно, зможуть відвідувати матчі не раніше березня.
"Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Потрібно набратися терпіння і дочекатися офіційної позиції Міністерства охорони здоров'я з цього питання", – зауважив Дикий.
Він також висловив сподівання, що всі клуби УПЛ зможуть відкрити трибуни для вболівальників.