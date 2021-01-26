Друге коло української Прем'єр-ліги (УПЛ) стартує у суботу, 13-го лютого. Лідери чемпіонату України Динамо і Шахтар свої матчі 13-го туру зіграють одночасно.

Джерело: УПЛ Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 14, 15 та 16 турів УПЛ. До речі Суркіс готовий продати Динамо 14 Тур 13 лютого (субота) Минай – Львів 14:00

Зоря – Десна 14:00

Колос – Шахтар 17:00

Динамо – Олімпік 17:00 14 лютого (неділя) Маріуполь – Олександрія 14:00

Рух – Ворскла 17:00

Дніпро-1 – Інгулець 17:00 15 Тур 19 лютого (п’ятниця) Олімпік – Дніпро-1 19:00 20 лютого (субота) Маріуполь – Зоря 14:00

Олександрія – Минай 17:00

Львів – Колос 19:30 21 лютого (неділя) Інгулець – Ворскла 14:00

Шахтар – Рух 17:00

Десна – Динамо 19:30 16 Тур 26 лютого (п’ятниця) Десна – Інгулець 19:00 27 лютого (субота) Маріуполь – Дніпро-1 14:00

Ворскла – Олександрія 17:00

Колос – Рух 19:30 28 лютого (неділя) Минай – Олімпік 14:00

Шахтар – Зоря 17:00

Львів – Динамо 19:30 Після першого кола Динамо одноосібно очолю турнірну таблицю. Кияни набрали 30 очок. Шахтар, який на другому місці, відстає всього на один бал. Аутсайдером УПЛ є Дніпро-1, який набрав всього 8 очок.