Жирона в Лізі чемпіонів: чи зможе команда грати на домашньому стадіоні

Через те, що Жирона розширила трибуни "Монтіліві" був ризик, що клуб не зможе проводити на ньому домашні матчі Ліги чемпіонів. Однак "каталонці" вирішили це питання.

Жирона вперше в історії гарантувала собі єврокубки. Після розгрому над Барселоною команда офіційно вийшла в Лігу чемпіонів.

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Жирона зможе грати матчі ЛЧ на "Монтіліві"

УЄФА погодився з планом, що запропонували "каталонці". Він стосується приведення арени у відповідність до вимог європейського органу для проведення міжнародних матчів.

Раніше "Монтіліві" був розрахований на 16 тисяч глядачів, однак Жирона розширила його додатковими трибунами, що заборонено правилами УЄФА.

З'явилась інформація, що у трансфері Артема Довбика були порушення деяких фінансових домовленостей . Через це Жирона може залишитись без єврокубків.

Окрім команд Ла Ліги у Лізі чемпіонів-2024/2025 зіграють Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал, Баєр, ПСЖ, Феєнорд, Баварія, ПСВ, Інтер, РБ Лейпциг, Штутгарт, Боруссія Дортмунд та Мілан.