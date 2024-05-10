Жирона впервые в истории гарантировала себе еврокубки. После разгрома над Барселоной команда официально вышла в Лигу чемпионов.

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Жирона сможет играть матчи ЛЧ на "Монтиливи"

УЕФА согласился с планом, что предложили "каталонцы". Он касается приведения арены в соответствие с требованиями европейского органа для проведения международных матчей.

Ранее "Монтиливи" был рассчитан на 16 тысяч зрителей, однако Жирона расширила его дополнительными трибунами, что запрещено правилами УЕФА.

Стоит отметить. Появилась информация, что в трансфере Артема Довбика были нарушения некоторых финансовых договоренностей. Поэтому Жирона может остаться без еврокубков.

Кроме команд Ла Лиги в Лиге чемпионов-2024/2025 сыграют Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, ПСЖ, Фейенорд, Бавария, ПСВ, Интер, РБ Лейпциг, Штутгарт, Боруссия Дортмунд и Милан.