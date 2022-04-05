Змінив бруси на зброю: олімпійський чемпіон Верняєв захищатиме Україну
Джерело:інстаграм Олега Верняєва
Все більше спортсменів відкладають улюблену справу життя у сторону та стають на захист рідної країни. Олег Верняєв поповнив ряди захисників України, які дають вгідну відсіч окупантам.
На спортивному фронті поповнення
В Україні минає 41-ша доба боротьби за свободу та територіальну цілісність проти російських ворогів. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики передав усім привіт із власної автівки.
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Щоправда, на фото Олег Верняєв був одягнений у військову форму. Швидше за все, що спортсмен поповнив ряди українських захисників.
Олег Верняєв / Скриншот із інстаграму гімнаста
Вже чимало спортсменів захищають Україну – Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Андрій Богданов, Олександр Алієв, Анна Кривонос та інші.
- Нагадаємо, що Верняєв різко відреагував на черговий провал російського гімнаста Івана Куляка. Спортсмен з'явився із чужою олімпійською медаллю на мітингу на стадіоні "Лужники". Росіянин мав на шиї нагороду з Олімпіади-2016, яка відбулась у Ріо-де-Жанейро.
- Цікаво, що саме у бразильському місті Верняєв здобув свої дві олімпійські нагороди – "золото" (паралельні бруси) та "срібло" (абсолютна першість).