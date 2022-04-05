Білодід: Як можна бути такими нелюдами
21-річна дзюдоїстка прокоментувала голосування росіян, у якому видно відсоток людей, які підтримують агресію своєї країни щодо України. Росіяни продовжують твердити, що їх війська виконують "спецоперацію" та не вбивають мирних жителів.
Цікаво побачити Найсильніший у Європі: стронгмен Новіков вшанував загиблих українців хвилиною мовчання
Свою реакцію Дарія Білодід залишила у сторіс в інстаграмі. Спортсменка назвала таких людей вбивцями. Вона не розуміє, як можна стати такими нелюдами.
Росіяни – не люди, вони – вбивці. У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!,
– написала дзюдоїстка.
Білодід про росіян / Скриншот із інстаграму дзюдоїстки
- Раніше Білодід розповідала про погрози та хейт зі сторони росіян.
- Дарії вдалось виїхати за кордон заради тренувань, щоб знову підіймати український прапор на спортивному фронті.