Білодід: Як можна бути такими нелюдами

21-річна дзюдоїстка прокоментувала голосування росіян, у якому видно відсоток людей, які підтримують агресію своєї країни щодо України. Росіяни продовжують твердити, що їх війська виконують "спецоперацію" та не вбивають мирних жителів.

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Свою реакцію Дарія Білодід залишила у сторіс в інстаграмі. Спортсменка назвала таких людей вбивцями. Вона не розуміє, як можна стати такими нелюдами.

Росіяни – не люди, вони – вбивці. У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами… Як?!,

– написала дзюдоїстка.



Білодід про росіян / Скриншот із інстаграму дзюдоїстки