ЗМІ: Ярмоленко не продовжуватиме контракт з Вест Хемом

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко планує змінити клубну прописку. Хавбек вирішив не продовжувати контракт з лондонським Вест Хемом.
Однак наразі невідомо, чи відпрацює 31-річний півзахисник угоду з "молотобійцями" до 30 червня 2022 року, чи покине англійську команду найближчого трансферного вікна.
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Андрій Ярмоленко не зміг сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом він провів за Вест Хем лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.
Відхід Ярмоленка з Вест Хема
- Раніше з'явилася інформація, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.
- Агент футболіста Вадим Шаблій миттєво відреагував на це повідомлення та заявив, що такий варіант навіть не може обговорюватися.
- ЗМІ стверджують, що лондонці не полишають спроб позбутися українського гравця. Тепер його сватають у турецький Галатасарай.