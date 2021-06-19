ЗМІ: Ярмоленко не продовжуватиме контракт з Вест Хемом

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко планує змінити клубну прописку. Хавбек вирішив не продовжувати контракт з лондонським Вест Хемом.

Однак наразі невідомо, чи відпрацює 31-річний півзахисник угоду з "молотобійцями" до 30 червня 2022 року, чи покине англійську команду найближчого трансферного вікна.

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Андрій Ярмоленко не зміг сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом він провів за Вест Хем лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Відхід Ярмоленка з Вест Хема

Раніше з'явилася інформація, що англійський Вест Хем хоче відправити Андрія Ярмоленка у московський Спартак.

Агент футболіста Вадим Шаблій миттєво відреагував на це повідомлення та заявив, що такий варіант навіть не може обговорюватися.

ЗМІ стверджують, що лондонці не полишають спроб позбутися українського гравця. Тепер його сватають у турецький Галатасарай.

Контракт лідера збірної України з Вест Хемом розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого півзахисника у 4 мільйони євро.