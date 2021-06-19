ЗМІ: Ярмоленко не продовжуватиме контракт з Вест Хемом

19 червня 2021 , 10:15
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Джерело:

Сalciomercatoweb

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко планує змінити клубну прописку. Хавбек вирішив не продовжувати контракт з лондонським Вест Хемом.

Однак наразі невідомо, чи відпрацює 31-річний півзахисник угоду з "молотобійцями" до 30 червня 2022 року, чи покине англійську команду найближчого трансферного вікна.

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Андрій Ярмоленко не зміг сповна зарекомендувати себе у сезоні-2020/2021 через травми. Загалом він провів за Вест Хем лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Відхід Ярмоленка з Вест Хема

Контракт лідера збірної України з Вест Хемом розрахований до кінця червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого півзахисника у 4 мільйони євро.
Автор: Олег Васьків