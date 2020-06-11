Ф’юрі та Джошуа домовилися про супербій: ймовірна дата поєдинку
Володар боксерських чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі домовилися провести два поєдинки. Перша зустріч плануються влітку 2021 року.
Про це повідомив промоутер Едді Хірн у коментарі для Sky Sports. Він заявив, що сторони досягли принципової домовленості. Зараз ведуться переговори щодо дати й місця проведення боїв.
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Ф'юрі – Джошуа
За словами промоутера, Джошуа та Ф’юрі узгодили фінансові умови поєдинків. Залишилось укласти контракти на їх проведення. Одразу два поєдинки між боксерами чекають на любителів боксу.
- У активі 31-річного Ф'юрі 30 перемог (в тому числі 21 нокаутом) та одна нічия в професійному боксі.
- У 30-річного Джошуа 23 перемоги (у тому числі 21 нокаутом) і одна поразка.
Майбутні поєдинки боксерів
У Джошуа на 25 липня запланована зустріч з Кубратом Пулєвим. Болгарський боксер – офіційний претендент на титул IBF. Ймовірно, що бій відтермінують на осінь.
Слід зазначити, що Джошуа також повинен провести захист поясу WBO. Обов'язковим суперником британця є Олександр Усик.
Натомість Ф'юрі має провести третій поєдинок з Деонтеєм Уайлдером. Американець активував опцію про реванш.