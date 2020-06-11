Володар боксерських чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі домовилися провести два поєдинки. Перша зустріч плануються влітку 2021 року.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн у коментарі для Sky Sports. Він заявив, що сторони досягли принципової домовленості. Зараз ведуться переговори щодо дати й місця проведення боїв.

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Ф'юрі – Джошуа

За словами промоутера, Джошуа та Ф’юрі узгодили фінансові умови поєдинків. Залишилось укласти контракти на їх проведення. Одразу два поєдинки між боксерами чекають на любителів боксу.

Хірн гучно заявив, що це буде найбільший бій в історії британського боксу. У нашому поколінні ніколи не буде більше такого неймовірного поєдинку.

Додамо, що чинний володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі називає себе найкращим боксером світу нинішнього часу.