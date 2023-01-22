Златан Ібрагімовіч готується завершити кар'єру влітку, по закінченню сезону 22/23. До того ж швед не зможе на повну насолодитись футболом наостанок.

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Тіло 41-річного шведського нападника уже не таке міцне. Ібрагімовіча продовжують мучити травми, які і можуть завершити його кар'єру. Златан відновлюється від розриву хрестоподібних зв'язок набагато повільніше, аніж прогнозувалось. Ібрагімовіч мав бути готовий зіграти вже у матчах 1/8 Ліги Чемпіонів. Тепер шведу максимум світять тільки матчі наприкінці поточного сезону.

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