Французький нападник мадридського Реала Карім Бензема постане перед судом у справі про шантаж свого співвітчизника півзахисника Олімпіакоса Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє Le Parisien.

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Слідчі вважають, що Карім був посередником між шантажистами і Матьє, і якщо його провину доведуть у суді йому світить до п'яти років позбавлення волі і штраф в розмірі 75 тисяч євро.

Справу розглядатиме Кримінальний суд Версаля, перше слухання заплановано на початок березня.

Що відомо про шантаж Бенземи

Бензема є підозрюваним у справі з шантажем Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Слідство наполягає, що форвард Реала передавав партнеру по національній команді вимоги шантажистів. Адвокат Бензема вже заявив, що рішення про допит його клієнта в суді є "абсурдним і несправедливим", оскільки нападник не вчинив жодного правопорушення.

До слова, наприкінці 2015-го Карім Бензема провів добу під арештом у Версалі в ході розгляду обставин цієї ж справи. Цей інцидент призвів до повного ігнорування центрфорварда мадридців керманичем збірної Франції Дешамом.