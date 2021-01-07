Ізраїльський футболіст Ліель Абада з клубу Маккабі Петах-Тіква, швидше за все, не стане гравцем Динамо. Київський клуб відмовився йти на компроміс щодо контракту з футболістом.

Динамо не змінило умови

Як повідомляє Maariv.co.il, переговори Динамо з півзахисником Маккабі Петах-Тіква Ліелем Абада не просунулися.

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За інформацією джерела, кияни не змінили дисциплінарні пункти в контракті, який вони пропонують хавбеку.

Чому трансфер може зірватися?

На початку січня ЗМІ повідомляли, що угода про перехід Абади в Динамо практично узгоджена.

Та сторону футболіста не влаштував персональний контракт з Динамо. Зокрема, йшлося пункти про дисципліну і юрисдикції.

Президент ізраїльського клубу Аві Лузон заявив, що Абада не полетить у Київ для підписання контракту, якщо Динамо не змінить умови угоди. У футболіста начебто були квитки на літак 7-го січня.

Представники Абади відправили Динамо відредагований варіант контракту з гравцем. Ймовірно, Динамо вирішило не йти на поступки.