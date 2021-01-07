Трансферу не буде: Динамо вирішило не йти на компроміс щодо новачка
Ізраїльський футболіст Ліель Абада з клубу Маккабі Петах-Тіква, швидше за все, не стане гравцем Динамо. Київський клуб відмовився йти на компроміс щодо контракту з футболістом.
Динамо не змінило умови
Як повідомляє Maariv.co.il, переговори Динамо з півзахисником Маккабі Петах-Тіква Ліелем Абада не просунулися.
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За інформацією джерела, кияни не змінили дисциплінарні пункти в контракті, який вони пропонують хавбеку.
Чому трансфер може зірватися?
На початку січня ЗМІ повідомляли, що угода про перехід Абади в Динамо практично узгоджена.
Та сторону футболіста не влаштував персональний контракт з Динамо. Зокрема, йшлося пункти про дисципліну і юрисдикції.
Президент ізраїльського клубу Аві Лузон заявив, що Абада не полетить у Київ для підписання контракту, якщо Динамо не змінить умови угоди. У футболіста начебто були квитки на літак 7-го січня.
Представники Абади відправили Динамо відредагований варіант контракту з гравцем. Ймовірно, Динамо вирішило не йти на поступки.
Що відомо про Абаду?У сезоні-2020/2021 19-річний гравець провів 14 поєдинків за Маккабі. На його рахунку 4 голи і 3 асисти. За збірну Ізраїлю футболіст поки не дебютував. Його вартість складає понад 1 мільйон євро.
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