Французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже своего соотечественника полузащитника Олимпиакоса Матье Вальбуэна.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Следователи считают, что Карим был посредником между шантажистами и Матье, и если его вину докажут в суде ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Дело будет рассматривать Уголовный суд Версаля, первое слушание запланировано на начало марта.

Что известно о шантаже Бензема

Бензема является подозреваемым по делу с шантажом Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Следствие настаивает, что форвард Реала передавал партнеру по национальной команде требования шантажистов. Адвокат Бензема уже заявил, что решение о допросе его клиента в суде является "абсурдным и несправедливым", поскольку нападающий не совершил ни одного правонарушения.

Кстати, в конце 2015 года Карим Бензема провел сутки под арестом в Версале в ходе рассмотрения обстоятельств этого же дела. Этот инцидент привел к полному игнорированию центрфорварда мадридцев руководителем сборной Франции Дешамом.