Футболіст вимагає в адвоката 626 тисяч доларів
Юрист Роналду Пітер Крістіансен просить окружного суддю США Дженніфер Дорсі покласти на адвоката жінки, Леслі Марка Стовалла, особисту відповідальність за відшкодування.
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Для формування суми позову Крістіансен послуговувався тим, що адвокати отримують від 350 до 850 доларів за годину. У цій справі мова йде про приблизно 1200 годин.
Зазначається, що Стовалл ігнорує смс та електронні листи. Він має подати відповідь до суду Лас-Вегаса до 8 липня.
Зірковий нападник намагається стягнути 626 тисяч доларів з адвоката моделі.
Що відомо про судовий процес
- Судовий процес у справі Роналду та Майоргі розпочався восени 2018-го.
- Американка стверджувала, що португальський футболіст зґвалтував її в одному з готелів Лас-Вегаса у 2009 році, а потім дав 375 тисяч доларів, аби вона мовчала.
- Роналду не заперечував, що дійсно зустрічався з Майоргою і мав з нею сексуальні стосунки, але наполягав, що все відбувалося за взаємною згодою.
- За словами правоохоронців, в результаті розслідування, яке тривало впродовж кількох місяців, доказів винуватості Роналду їм виявити не вдалося.
- Суддя Дженніфер Дорсі закрила справу Майорги проти Роналду через те, що "при формуванні обвинувачення незаконно та неодноразово використовувались приватні документи".