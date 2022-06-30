Футболіст вимагає в адвоката 626 тисяч доларів

Юрист Роналду Пітер Крістіансен просить окружного суддю США Дженніфер Дорсі покласти на адвоката жінки, Леслі Марка Стовалла, особисту відповідальність за відшкодування.

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Для формування суми позову Крістіансен послуговувався тим, що адвокати отримують від 350 до 850 доларів за годину. У цій справі мова йде про приблизно 1200 годин.

Зазначається, що Стовалл ігнорує смс та електронні листи. Він має подати відповідь до суду Лас-Вегаса до 8 липня.

Зірковий нападник намагається стягнути 626 тисяч доларів з адвоката моделі.

Що відомо про судовий процес