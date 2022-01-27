Зірковий Голанд назвав найкращого гравця планети у 2021 році: ним став не Мессі
Джерело:Sky Sports
Ерлінг Голанд, один із найбільш забивних бомбардирів планети, назвав найкращого футболіста світу у 2021-му році. Він поставив на вершину не Ліонеля Мессі.
Левандовський найкращий
Вибір забивного форварда дортмундської Боруссії не збігся із результатами голосування "Золотого м'яча" у 2021-му році. Ерлінг Голанд трішки переставив місцями трійку лідерів.
Цікаво Найкращим був я, – Левандовський не визнав Мессі володарем "Золотого м’яча"
Футболіст назвав найкращим гравцем планети нападника Баварії Роберта Левандовського. Цікаво, що Голанд та Роберт неодноразово грали один проти одного, адже обидва виступають у німецькій Бундеслізі.
А ось друге місце віддав Ліонелю Мессі. Також у його трійці лідерів Карім Бензема з мадридського Реала.
Потрібно ставити Левандовського на перше місце. Бензема, як мені здається, чудово грає, але так само чудовий і Мессі. Тому Бензема та Мессі розділять 2 – 3 місця,
– заявив Голанд.
У Левандовського "вкрали" "Золотий м'яч"
- 65-а в історії церемонія Ballon d'Or завершилась черговою перемогою Мессі. Ліонель випередив найближчого конкурента Левандовського на 33 очки.
- Після чого розгорівся скандал. Багато фанатів говорили, що поляк повинен був взяти нагороду.
- У сезоні-2020/2021 польський нападник відіграв за Баварію 40 матчів, у яких наколотив 48 голів та зробив 9 асистів.
- Мессі ж забив 38 м'ячів у 47 зустрічах, також відзначився 14 результативними передачами.