У гравців ПСЖ Неймара та Анхеля Ді Марії виявили коронавірус
У трьох гравців ПСЖ діагностували коронавірус. Це Неймар, Анхель Ді Марія та Леандро Паредес. Їх відправили на самоізоляцію.
Інформацію про коронавірус у трьох футболістів офіційно підтвердили у ПСЖ. Однак не назвали імена інфікованих.
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За даними L'Équipe, мова йде про Неймара, Анхеля Ді Марію та Леандро Паредеса. Троє футболістів відпочивали на Ібіці, де активно поширюється інфекція. Вони проводили там відпустку після фіналу восьми Ліги чемпіонів, де ПСЖ поступився у фіналі німецькій "Баварії".
Коронавірус в них виявили вже по поверненні у Париж. Тож їх одразу ж відправили на самоізоляцію на тиждень. Решта футболістів та працівників клубу будуть проходити тестування кожні декілька днів.
Наступний матч ПСЖ проведе 10 вересня проти "Ланса".