У трьох гравців ПСЖ діагностували коронавірус. Це Неймар, Анхель Ді Марія та Леандро Паредес. Їх відправили на самоізоляцію.

Інформацію про коронавірус у трьох футболістів офіційно підтвердили у ПСЖ. Однак не назвали імена інфікованих.

Нагадаємо: Два гравці збірної Іспанії здали позитивний тест на коронавірус перед матчем з Україною

Trois joueurs du @PSG_inside sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié.

L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2020

За даними L'Équipe, мова йде про Неймара, Анхеля Ді Марію та Леандро Паредеса. Троє футболістів відпочивали на Ібіці, де активно поширюється інфекція. Вони проводили там відпустку після фіналу восьми Ліги чемпіонів, де ПСЖ поступився у фіналі німецькій "Баварії".

Коронавірус в них виявили вже по поверненні у Париж. Тож їх одразу ж відправили на самоізоляцію на тиждень. Решта футболістів та працівників клубу будуть проходити тестування кожні декілька днів.

Наступний матч ПСЖ проведе 10 вересня проти "Ланса".