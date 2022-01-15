У зірки Арсеналу Обамеянга проблеми із серцем

Збірна Габону втратила декількох футболістів перед стартом Кубка африканських націй. У тамтешній федерації футболу розповіли про проблеми зі здоров'ям у гравців.

Футболістам заборонили грати на Кубку Африки

П'єр-Емерік Обамеянг, Маріо Леміна та Аксель Мейе наразі не грають на Кубку Африки. Рішення прийнято Конфедерацією африканського футболу.

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Повідомляється, що обстеження футболістів, які нещодавно одужали після коронавірусу, виявило у них проблеми із серцем.

Футболіст Арсеналу Обамеянг здав позитивний тест на коронавірус після прильоту на Кубок Африки.

Черговий випадок проблем із серцем у футболістів

У мюнхенській Баварії 14-го січня повідомили, що відсторонили від тренувань канадця Альфонсо Девіса. У найдорожчого лівого захисника світу проблеми із серцем.

Нещодавно Девіс перехворів на COVID-19. У гравця виявили ознаки легкого міокардиту, через що він не гратиме протягом декількох тижнів.

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Спортивний медик Баварії пояснив, що міокардит – це запалення серцевого м'яза. Це захворювання є найчастішим побічним ефектом від перенесеного коронавірусу.

За його словами, міокардит не є серйозним серцевим захворюванням.

Також у мюнхенській Баварії на тривалий час був відсторонений і півзахисник Йозуа Кімміх. У нього були ускладнення після коронавірусу.