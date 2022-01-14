У четвер, 13 січня, усі футболісти Баварії, які перехворіли на коронавірус, було обов'язкове медичне обстеження. Саме тоді й виявили проблеми із серцем в Альфонсо Девіса.

"У Альфонсо під час контрольного огляду, який ми проводимо з кожним гравцем, який був інфікований коронавірусом, ми виявили ознаки легкого міокардиту. Він поки що не тренується. Він не буде доступний навіть протягом наступних кількох тижнів. Цей міокардит не такий драматичний на УЗД. Але його лікування займе деякий час", – розповів на пресконференції головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.

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Варто додати, що Девіс – основний лівий захисник в Баварії. 21-річний гравець зіграв у 22 матчах в цьому сезоні, де відзначився двома результативними передачами.

На лівому фланзі захисту його може замінити Омар Річардс. Він в цьому сезоні зіграв в 11 матчах за Баварію, але лише в трьох випадках виходив у стартовому складі. При цьому в матчі проти Аугсбурга, який Баварія програла, Девіс у другому таймі вийшов на поле замість Річардса.

Також на лівому фланзі може зіграти центральний захисник Лукас Ернандес, але він зараз теж травмований. Або ж правий захисник Бенжамен Павар.