Зірка Ювентуса більше не зіграє в цьому сезоні

Футболіст збірної Італії та Ювентуса Федеріко К'єза більше не зіграє в цьому сезоні. У гравця серйозна травма, через яку він не зможе повернутися на футбольне поле найближчим часом.

К'єза порвав хрестоподібну зв'язку

Федеріко К'єза не зміг закінчити матч 21-го туру Серії А проти Роми (3:4). Він покинув поле в середині першого тайму, адже зазнав ушкодження.

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24-річний гравець збірної Італії змушений був залишити поле у супроводі медиків. Після гри К'єза також не міг сам пересуватися.

Федеріко покинув стадіон на електрокарі.



К'єза покидає стадіон / Фото з твітера Aurelio Capaldi

К'єза пройшов медогляд і Ювентус повідомляє, що гравець пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Найближчими днями Федеріко буде потрібна операція.

За інформацією Tuttosport, К'єза не допоможе Ювентусу цього сезону. Також він не зіграє за Італію у стикових матчах за вихід на ЧС-2022, де італійці у півфіналі зустрінуться з Північною Македонією.

У сезоні-2021/2022 Федеріко зіграв у 18 матчах за Ювентус. На його рахунку 4 голи та стільки ж результативних передач.