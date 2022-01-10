Кьеза порвал крестообразную связку
Федерико Кьеза не смог закончить матч 21-го тура Серии А против Ромы (3:4). Он покинул поле в середине первого тайма, ведь получил повреждение.
Смотрите также Ювентус в бешеном матче с камбеком вырвал победу у Ромы: видео 7-и голов
24-летний игрок сборной Италии вынужден был покинуть поле в сопровождении медиков. После игры Кьеза тоже не мог сам передвигаться.
Федерико покинул стадион на электрокаре.
Кьеза покидает стадион / Фото с твиттера Aurelio Capaldi
Кьеза прошел медосмотр и Ювентус сообщает, что игрок повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни Федерико потребуется операция.
По информации Tuttosport, Кьеза не поможет Ювентусу в этом сезоне. Также он не сыграет за Италию в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022, где итальянцы в полуфинале встретятся с Северной Македонией.