К'єза порвав хрестоподібну зв'язку
Федеріко К'єза не зміг закінчити матч 21-го туру Серії А проти Роми (3:4). Він покинув поле в середині першого тайму, адже зазнав ушкодження.
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24-річний гравець збірної Італії змушений був залишити поле у супроводі медиків. Після гри К'єза також не міг сам пересуватися.
Федеріко покинув стадіон на електрокарі. У Ювентусі переживаються, що футболіст порвав хрестоподібну зв'язку.
К'єза покидає стадіон / Фото з твітера Aurelio Capaldi
К'єза пройде медогляд і якщо серйозні травми підтвердиться – сезон для нього закінчено достроково.