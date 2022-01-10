К'єза порвав хрестоподібну зв'язку

Федеріко К'єза не зміг закінчити матч 21-го туру Серії А проти Роми (3:4). Він покинув поле в середині першого тайму, адже зазнав ушкодження.

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24-річний гравець збірної Італії змушений був залишити поле у супроводі медиків. Після гри К'єза також не міг сам пересуватися.

Федеріко покинув стадіон на електрокарі. У Ювентусі переживаються, що футболіст порвав хрестоподібну зв'язку.



К'єза покидає стадіон / Фото з твітера Aurelio Capaldi

К'єза пройде медогляд і якщо серйозні травми підтвердиться – сезон для нього закінчено достроково.

Статистика К'єзи. У сезоні-2021/2022 Федеріко зіграв у 18 матчах за Ювентус. На його рахунку 4 голи та стільки ж результативних передач.