Матч Реал – Шахтар пройде без глядачів: Мадрид закрили на карантин
Матч між "Реалом" і "Шахтарем" – перша гра групового етапу Ліги чемпіонів – відбудеться за порожніх трибун. Усе через рішення іспанського уряду, який схвалив введення режиму надзвичайного стану в столиці Іспанії Мадриді.
На думку іспанської влади, таке рішення дозволить стримати темпи поширення коронавірусу в столиці, пише El Pais.
До слова Жорсткий карантин через COVID-19: у Мадриді – режим надзвичайного стану
Жорсткі обмеження в Мадриді триватимуть протягом 15 днів. Зокрема в межах режиму надзвичайного стану заборонено перетинати межі столичного регіону – як в'їжджати, так і виїжджати.
Це зачепить і матч між "Реалом" і "Шахтарем", який має відбутися 21 жовтня. Адже нові обмеження забороняють і проведення спортивних подій за участі глядачів.
До слова, за менш як два тижні до гри в "Шахтаря" виникли серйозні проблеми зі складом. На коронавірус захворіли 9 гравців і точно відомо, що серед них є Андрій П'ятов і Тарас Степаненко. Якщо гравців не одужають до матчу, в "гірників" може виникнути серйозна криза з першою командою.
Чи не суперечить заборона рішенню УЄФА?
Раніше УЄФА дозволив допустити глядачів на матчі, які проходять під егідою європейської футбольної спілки. Втім стадіони не можуть бути заповненими більше як на 30%.
Втім УЄФА також зробив важливе уточнення щодо того, що саме місцева влада вирішує, чи дозволяти вболівальникам відвідувати стадіони.
До слова, нині під питанням є і домашні матчі українських команд у Лізі чемпіонів. Згідно з новим карантинним поділом, Київ, де грають і "Шахтар", і "Динамо", потрапив у помаранчеву карантинну зону.
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