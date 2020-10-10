Матч між "Реалом" і "Шахтарем" – перша гра групового етапу Ліги чемпіонів – відбудеться за порожніх трибун. Усе через рішення іспанського уряду, який схвалив введення режиму надзвичайного стану в столиці Іспанії Мадриді.

На думку іспанської влади, таке рішення дозволить стримати темпи поширення коронавірусу в столиці, пише El Pais.

До слова Жорсткий карантин через COVID-19: у Мадриді – режим надзвичайного стану

Жорсткі обмеження в Мадриді триватимуть протягом 15 днів. Зокрема в межах режиму надзвичайного стану заборонено перетинати межі столичного регіону – як в'їжджати, так і виїжджати.

Це зачепить і матч між "Реалом" і "Шахтарем", який має відбутися 21 жовтня. Адже нові обмеження забороняють і проведення спортивних подій за участі глядачів.

До слова, за менш як два тижні до гри в "Шахтаря" виникли серйозні проблеми зі складом. На коронавірус захворіли 9 гравців і точно відомо, що серед них є Андрій П'ятов і Тарас Степаненко. Якщо гравців не одужають до матчу, в "гірників" може виникнути серйозна криза з першою командою.