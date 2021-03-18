Зірка Реала Еден Азар може завершити кар'єру через операцію

Зірковий футболіст Еден Азар пропустив уже 51 матч у складі мадридського Реала після переходу з Челсі у 2019 році. Більшість поєдинків Реал провів без Азара через травми бельгійця.

Є ймовірність, що Азар більше не зіграє у футбол

Колишній глава медичного штабу мадридського Атлетіко Хосе Гонсалес Перес припустив, що Азару доведеться завершити кар'єру. Це станеться, якщо бельгієць втретє ляже на операційний стіл.

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30-річний Азар страждає від проблем з гомілкостопом, тому є ймовірність, що йому знову буде потрібно хірургічне втручання.

Третя операція на гомілкостопі Едена Азара – це дуже ризиковано, адже є ймовірність, що він більше не зіграє у футбол. Без операції Азар зможе знову тренуватися через місяць, але не буде грати. З мого досвіду, важко уявити, як Азар виступає за Реал у цьому сезоні,

– сказав медик.

Він додав, що Азару не можна грати поки його проблему не усунуть на 100%.

"Якщо гравець повертається після тривалого пошкодження, практично не тренуючись, логічно, що він знову травмується", – резюмував Гонсалес.

Чи зроблять Азару операцію?

Авторитетне іспанське видання Marca повідомляло, що Азару можуть зробити операцію у найближчі тижні.

Бельгієць начебто досі має проблеми з гомілкостопом, і це може бути причиною всіх м'язових травм, яких він зазнавав останнім часом.

Азар буцімто взяв час, щоб обговорити операцію з Реалом. У разі хірургічного втручання він пропустить завершення сезону-2020/2021.

Водночас, як пише As, Реал виступає за консервативне лікування. Натомість збірна Бельгії хоче, щоб Азару зробили операцію і футболіст зіграв на Євро-2020 влітку 2021 року.

За останньою інформацією Marca, Реал вмовив Азара не робити операцію.