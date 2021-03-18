Зірковий футболіст Еден Азар пропустив уже 51 матч у складі мадридського Реала після переходу з Челсі у 2019 році. Більшість поєдинків Реал провів без Азара через травми бельгійця.

Є ймовірність, що Азар більше не зіграє у футбол

Колишній глава медичного штабу мадридського Атлетіко Хосе Гонсалес Перес припустив, що Азару доведеться завершити кар'єру. Це станеться, якщо бельгієць втретє ляже на операційний стіл.

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30-річний Азар страждає від проблем з гомілкостопом, тому є ймовірність, що йому знову буде потрібно хірургічне втручання.

Третя операція на гомілкостопі Едена Азара – це дуже ризиковано, адже є ймовірність, що він більше не зіграє у футбол. Без операції Азар зможе знову тренуватися через місяць, але не буде грати. З мого досвіду, важко уявити, як Азар виступає за Реал у цьому сезоні,

– сказав медик.

Він додав, що Азару не можна грати поки його проблему не усунуть на 100%.

"Якщо гравець повертається після тривалого пошкодження, практично не тренуючись, логічно, що він знову травмується", – резюмував Гонсалес.

Азар отримав пошкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Ельче 13 березня. Журналісти As порахували, що бельгієць пропустив вже 51 гру після трансферу з Челсі.

Чи зроблять Азару операцію?