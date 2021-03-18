Звездный футболист Эден Азар пропустил уже 51 матч в составе мадридского Реала после перехода из Челси в 2019 году. Большинство поединков Реал провел без Азара из-за травм бельгийца.

Есть вероятность, что Азар больше не сыграет в футбол

Бывший глава медицинского штаба мадридского Атлетико Хосе Гонсалес Перес предположил, что Азару придется завершить карьеру. Это произойдет, если бельгиец в третий раз ляжет на операционный стол.

Смотрите также Реал второй раз победил Аталанту и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео

30-летний Азар страдает от проблем с голеностопом, поэтому есть вероятность, что ему снова потребуется хирургическое вмешательство.

Третья операция на голеностопе Эдена Азара – это очень рискованно, ведь есть вероятность, что он больше не сыграет в футбол. Без операции Азар сможет снова тренироваться через месяц, но не будет играть. По моему опыту, трудно представить, как Азар выступает за Реал в этом сезоне,

– сказал медик.

Он добавил, что Азару нельзя играть пока его проблему не устранят на 100%.

"Если игрок возвращается после длительного повреждения, практически не тренируясь, логично, что он снова травмируется", – резюмировал Гонсалес.

Азар получил повреждение в матче чемпионата Испании против Эльче 13 марта. Журналисты As посчитали, что бельгиец пропустил уже 51 игру после трансфера из Челси.

Сделают ли Азару операцию?