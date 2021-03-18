Звезда Реала Эден Азар может завершить карьеру из-за операции
Звездный футболист Эден Азар пропустил уже 51 матч в составе мадридского Реала после перехода из Челси в 2019 году. Большинство поединков Реал провел без Азара из-за травм бельгийца.
Источник:твиттер Madrid Xtra
Есть вероятность, что Азар больше не сыграет в футбол
Бывший глава медицинского штаба мадридского Атлетико Хосе Гонсалес Перес предположил, что Азару придется завершить карьеру. Это произойдет, если бельгиец в третий раз ляжет на операционный стол.
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30-летний Азар страдает от проблем с голеностопом, поэтому есть вероятность, что ему снова потребуется хирургическое вмешательство.
Третья операция на голеностопе Эдена Азара – это очень рискованно, ведь есть вероятность, что он больше не сыграет в футбол. Без операции Азар сможет снова тренироваться через месяц, но не будет играть. По моему опыту, трудно представить, как Азар выступает за Реал в этом сезоне,
– сказал медик.
Он добавил, что Азару нельзя играть пока его проблему не устранят на 100%.
"Если игрок возвращается после длительного повреждения, практически не тренируясь, логично, что он снова травмируется", – резюмировал Гонсалес.
Сделают ли Азару операцию?
- Авторитетное испанское издание Marca сообщало, что Азару могут сделать операцию в ближайшие недели.
- Бельгиец вроде бы до сих пор имеет проблемы с голеностопом и это может быть причиной всех мышечных травм, которые он испытывал в последнее время.
- Азар якобы взял время, чтобы обсудить операцию с Реалом. В случае хирургического вмешательства он пропустит завершение сезона-2020/2021.
- В то же время, как пишет As, Реал выступает за консервативное лечение. Зато сборная Бельгии хочет, чтобы Азару сделали операцию и футболист сыграл на Евро-2020 летом 2021 года.
- По последней информации Marca, Реал уговорил Азара не делать операцию.
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