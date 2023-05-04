Підмінивши втікача: Зінедін Зідан може повернутись у футбол, очоливши команду українця

Французький тренер може найближчим часом повернутися на тренерський місток. З потенційний підопічних – українець.

Зінедін Зідан може очолити французький Марсель, кольори якого захищає Руслан Маліновський. Проте шлях на місток "олімпійців" у Зізу не повністю відкритий.

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Французький наставник уже довго бідкається без роботи, а конкретніше з 2021-го року. І тут під носон Зідана з'явився черговий охочий співпрацювати з ним. Цим бажаючим виявився клуб з рідного міста Зінедіна Марсель, який підшуковує варіанти на потенційну заміну своєму нинішньому коучеві.

Діло в тому, що Зідан зможе очолити "олімпійців" разом з Русланом Маліновським тільки у тому випадку, якщо з команди відійде Ігор Тудор. Проте шанси у француза все ж є, оскільки хорватським наставником активно цікавиться туринський Ювентус. Таким чином Зідан і може прийти на підміну Тудору, проте і сама кандидатура француза цікава "старій синьйорі". Тому Зінедін ще й має з чого вибрати.

Тренерська кар'єра Зізу