Ритуал новачка: Зінченко заспів на посвяті Арсенала – кумедне відео

Олександр Зінченко вперше змінив клуби в англійській Прем'єрі-лізі. Українець 22 липня підписав угоду з лондонським Арсеналом.

Зарядив одноклубників позитивом

Зінченко вже встиг пройти традиційний ритуал новачка перед новими одноклубниками. На командній вечірці він заспів пісню"It's Friday then, it's Saturday, Sunday", пише 24 канал.

До слова Зінченко офіційно став гравцем Арсенала

Гравці Арсенала оцінили вокальні здібності Олександра та підтримали новачка аплодисментами. А Сашко тим часом досить впевнено почувався, що може свідчити про швидку адаптацію до нового колективу.

Посвята Зінченка: дивіться відео

Український півзахисник заспівав новим одноклубникам

Лондонський Арсенал в п'ятницю, 22 липня, оголосив про підписання українського півзахисника Олександра Зінченка.

Попередні п'ять сезонів Олександр провів у складі Манчестер Сіті, з яким виграв чотири чемпіонських титули в найвищому англійському дивізіоні.

Наразі деталі контракту з 25-річним українцем не розкриваються. Проте інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Зінченко підписав угоду із "канонірами" до кінця 2026 року.

Суму угоди Арсенал також не назвав. Зазначалося, що лондонському клубу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.

У першому інтерв'ю українця в Арсеналі, Олександр наголосив, що з дитинства мріяв виступати за лондонський клуб.