Зарядил одноклубников позитивом

Зинченко уже успел пройти традиционный ритуал новичка перед новыми одноклубниками. На командной вечеринке он спел песню "It's Friday then, it's Saturday, Sunday", пишет 24 канал.

К слову Зинченко официально стал игроком Арсенала

Игроки Арсенала оценили вокальные способности Александра и поддержали новичка аплодисментами. А Саша тем временем довольно уверенно чувствовал, что может свидетельствовать о скорой адаптации к новому коллективу.

Посвящение Зинченко: смотрите видео

Украинский полузащитник спел новым одноклубникам

Лондонский Арсенал в пятницу, 22 июля, объявил о подписании украинского полузащитника Александра Зинченко.

Предыдущие пять сезонов Александр провел в составе Манчестер Сити, с которым выиграл четыре чемпионских титула в высшем английском дивизионе.

Пока детали контракта с 25-летним украинцем не раскрываются. Однако инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Зинченко подписал соглашение с "канонирами" до конца 2026 года.

Сумму соглашения Арсенал тоже не назвал. Отмечалось, что лондонскому клубу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.

В первом интервью украинца в Арсенале Александр отметил, что с детства мечтал выступать за лондонский клуб.