На стадії 1/4 фіналу виступлять три українські футболісти – Олександр Зінченко (Ман Сіті), Андрій Лунін (Реал), а також Роман Яремчук (Бенфіка), який уперше на клубному рівні дійшов до цієї стадії турніру, повідомляє 24 канал.
До слова Ярмоленко та Маліновський залишаються: усі чвертьфіналісти Ліги Європи
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
- Челсі – Реал Мадрид
- Манчестер Сіті – Атлетіко
- Вільярреал – Баварія
- Бенфіка – Ліверпуль
У 1/2 фіналу зустрінуться переможці пар:
- Манчестер Сіті – Атлетіко / Челсі – Реал Мадрид
- Бенфіка – Ліверпуль / Вільяреал – Баварія
Жеребкування було "сліпим" й без посіву, тобто УЄФА не розводив клуби з однієї асоціації. Команда, яку витягнули з кошика першою, розпочне двоматчеве протистояння на своєму полі.