На стадії 1/4 фіналу виступлять три українські футболісти – Олександр Зінченко (Ман Сіті), Андрій Лунін (Реал), а також Роман Яремчук (Бенфіка), який уперше на клубному рівні дійшов до цієї стадії турніру, повідомляє 24 канал.

До слова Ярмоленко та Маліновський залишаються: усі чвертьфіналісти Ліги Європи

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі – Реал Мадрид

Манчестер Сіті – Атлетіко

Вільярреал – Баварія

Бенфіка – Ліверпуль

У 1/2 фіналу зустрінуться переможці пар:

Манчестер Сіті – Атлетіко / Челсі – Реал Мадрид

Бенфіка – Ліверпуль / Вільяреал – Баварія

Жеребкування було "сліпим" й без посіву, тобто УЄФА не розводив клуби з однієї асоціації. Команда, яку витягнули з кошика першою, розпочне двоматчеве протистояння на своєму полі.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5/6 та 12/13 квітня. Найбільше представників на цій стадії мають Іспанія (Реал, Атлетіко, Вільяреал) та Англія (Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі).