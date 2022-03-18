Два українців у чвертьфіналі

Вісім команд продовжать свій шлях у Лізі Європи. Найлегший прохід у чвертьфінал був для німецького РБ Лейпцига, пише 24 канал.

Варто дізнатись Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Німецький клуб повинен був зіграти проти московського Спартака, якого виключили з турніру через вторгнення їх країни в Україну. Тому "червоні бики" пройшли автоматично.

Цікаво, що останнім учасником 1/4 фіналу став Вест Хем, який вибив Севілью за підсумками основного та додаткового часу.

Усі чвертьфіналісти Ліги Європи

  • Аталанта (Італія)
  • Барселона (Іспанія)
  • Брага (Португалія)
  • Рейнджерс (Шотландія)
  • Ліон (Франція)
  • РБ Лейпциг (Німеччина)*
  • Айнтрахт (Німеччина)
  • Вест Хем (Англія)