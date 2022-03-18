Два українців у чвертьфіналі
Вісім команд продовжать свій шлях у Лізі Європи. Найлегший прохід у чвертьфінал був для німецького РБ Лейпцига, пише 24 канал.
Варто дізнатись Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Німецький клуб повинен був зіграти проти московського Спартака, якого виключили з турніру через вторгнення їх країни в Україну. Тому "червоні бики" пройшли автоматично.
Цікаво, що останнім учасником 1/4 фіналу став Вест Хем, який вибив Севілью за підсумками основного та додаткового часу.
Усі чвертьфіналісти Ліги Європи
- Аталанта (Італія)
- Барселона (Іспанія)
- Брага (Португалія)
- Рейнджерс (Шотландія)
- Ліон (Франція)
- РБ Лейпциг (Німеччина)*
- Айнтрахт (Німеччина)
- Вест Хем (Англія)