Два українців у чвертьфіналі

Вісім команд продовжать свій шлях у Лізі Європи. Найлегший прохід у чвертьфінал був для німецького РБ Лейпцига, пише 24 канал.

Варто дізнатись Визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Німецький клуб повинен був зіграти проти московського Спартака, якого виключили з турніру через вторгнення їх країни в Україну. Тому "червоні бики" пройшли автоматично.

Цікаво, що останнім учасником 1/4 фіналу став Вест Хем, який вибив Севілью за підсумками основного та додаткового часу.

Усі чвертьфіналісти Ліги Європи

Аталанта (Італія)

Барселона (Іспанія)

Брага (Португалія)

Рейнджерс (Шотландія)

Ліон (Франція)

РБ Лейпциг (Німеччина)*

Айнтрахт (Німеччина)

Вест Хем (Англія)

Зверніть увагу! Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 7-го та 14-го квітня.