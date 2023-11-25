Зінченко врятував Арсенал від поразки неймовірним сейвом на лінії воріт: вогняне відео

Українець показав свої найкращі скіли в обороні наприкінці матчу проти Брентфорда. Олександр не дав супернику відкрити рахунок, після чого перемогу вирвали вже "каноніри".

В АПЛ відбулись сім із десяти матчів 13 туру АПЛ. В останній грі суботу Брентфорд приймав суперника по лондонському дербі Арсенал, пише 24 канал.

До теми Арсенал скористався осічкою МанСіті: команда Зінченка мінімально обіграла Брентфорд – відеоогляд

Команда Мікеля Артети змогла вирвати три очки завдяки пізньому голу Гаверца на 89 хвилині. Всю зустріч відіграв українець Олександр Зінченко, який відіграв важливу роль у перемозі гостей.

За даними Whoscored Олександр отримав найвищу оцінку серед всіх гравців матчі – 7,7. Особливо варто відзначити момент на 77 хвилині за рахунку 0:0.

Після удару форварда Брентфорда Мопе головою м'яч мав опинитись у воротах Арсенала, адже воротар не встигав його відбити. Втім Зінченко у стрибку зміг завадити снаряду перетнути лінію.

Відео сейву Зінченка:

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До слова, ця перемога дозволила Арсеналу вийти на перше місце в чемпіонаті Англії. Лондонці скористались нічиєю між Манчестер Сіті та Ліверпулем і випередили перших на одне очко, а других – на два.

До слова, Олександр вже взяв участь у 17-ти матчах Арсенала цього сезону, забивши один гол. У наступному турі "каноніри" поміряються силами вдома із Вулверхемптоном.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Арсенал: