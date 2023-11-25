Ньюкасл – Челсі 4:1

Голи: Ісак, 13, Ласселс, 60, Жоелінтон, 61, Гордон, 83 – Стерлінг, 23

Вилучення: Ріс Джеймс, 73 (Ч)

У попередніх турах Челсі приємно вразив впевненою грою проти фаворитів. Тож у поєдинку проти сьомої команди АПЛ "сині" теж розраховували набрати очки, пише 24 Канал.

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Провальний другий тайм "синіх"

Михайло Мудрик розпочав гру з лави запасних. Господарі поля швидко відкрили рахунок у матчі. Шведський форвард "сорок" Ісак вгатив м'яч по центру воріт. Голкіпер Челсі Роберт Санчес виявився безпорадним в цьому епізоді.

Однак підопічні Почеттіно швидко відігралися. Рахім Стерлінг бездоганно виконав штрафний удар, закрутивши м'яч у сітку.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку. Те, що сталося в середині другого тайму, інакше, як катастрофою не назвеш. Спочатку Ласселс на 60-й хвилині ударом головою вивів Ньюкасл вперед. Через хвилину Жоелінтон скористався помилкою гостей та довів рахунок до 3:1.

На 69-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик. Та він не встиг допомогти своїй команді, яка невдовзі залишилася в меншості. Червону картку отримав Ріс Джеймс.

У час, що залишився "сороки" завдяки Гордону довели рахунок на табло до 4:1 та спокійно завершили гру з переможним результатом.

Ньюкасл завдяки перемозі піднявся на 6 місце. У підопічних Едді Хау 23 очка в 13 матчах.

Челсі тимчасово залишився на 10-й сходинці. Команда Мудрика набрала 16 залікових балів.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Челсі