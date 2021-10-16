Зінченко вийшов на тренування Манчестер Сіті в чужих шортах: фото
16 жовтня 2021 , 10:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко, відновившись після травми, розпочав тренування з командою. Але уважні підписники українця у соцмережах помітили цікаву деталь.
Наш земляк вийшов на перше заняття після травми в шортах під 21-м номером, які належать травмованому іспанцеві Феррану Торресу. Номер Зінченка в Манчестер Сіті – 11.
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Знімком з занять Олександр поділився в соцмережах і викликав подив своїх підписників.
Коротко про травму Зінченка
- Це було перше тренування Зінченка після пошкодження. По ходу матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (6:3) Зінченко отримав травму литкового м'яза.
- До пошкодження Зінченко відіграв за "містян" три матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.