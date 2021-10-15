Повернення Зінченка

24-річний лівий захисник вилікувався від травми, яку отримав у матчі з Лейпцигом у Лізі чемпіонів. Футболіст повернувся до загальної групи Манчестер Сіті після надриву литкового м'яза. Через це Олександр Зінченко пропустив жовтневі матчі збірної України та не виходив на поле з 15 вересня.

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Олександр з цієї нагоди виклав фото в інстаграмі, яке коротко підписав: "Радий повернутися до хлопців". На повернення Зінченка зреагував у своїх соцмережах й англійський клуб.

"Ось він", – підписав фото Манчестер Сіті.



Олександр Зінченко / Фото з instagram.com/mancity