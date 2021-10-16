Наш земляк вийшов на перше заняття після травми в шортах під 21-м номером, які належать травмованому іспанцеві Феррану Торресу. Номер Зінченка в Манчестер Сіті – 11.

До теми У Манчестер Сіті радіють: Зінченко залікував травму

Знімком з занять Олександр поділився в соцмережах і викликав подив своїх підписників.

Коротко про травму Зінченка

Це було перше тренування Зінченка після пошкодження. По ходу матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (6:3) Зінченко отримав травму литкового м'яза.

До пошкодження Зінченко відіграв за "містян" три матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.

Наступний матч Манчестер Сіті зіграє 23 жовтня на виїзді проти Брайтона. Англійський клуб після семи турів замикає трійку лідерів, поступаючись Челсі та Ліверпулю.