Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну 31-го туру англійської Прем'єр-ліги. До списку з 11 гравців потрапив український латераль лондонського Арселала Олександр Зінченко.

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Зінченко увійшов до збірної туру в АПЛ від WhoScored

Арсенал на своєму полі переміг Лутон Таун (2:0), а Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі та відіграв 74 хвилини, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

WhoScored поставив українцю оцінку в 7,61 балів, що дозволило Зінченку потрапити до символічної збірної 31 туру. Це найкраща оцінка серед усіх лівих захисників в АПЛ у 31-му турі.

Символічна збірна 31-го туру АПЛ за версією WhoScored

Голкіпер: Марк Флеккен (Брентфорд)

Захисники: Джоел Велтман (Брайтон), Габріел (Арсенал), Берн (Ньюкасл), Зінченко (Арсенал)

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Коул Палмер (Челсі), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Райан Аїт-Нурі (Вулверхемптон)

Форвард: Кріс Вуд (Ноттінгем Форест).

Зазначимо, що у цьому сезоні Олександр Зінченко провів 30 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив один гол на віддав дві результативні передачі.