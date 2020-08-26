24 серпня захисник збірної україни та "Манчестер Cіті" Олександр Зінченко одружився зі своєї дівчиною, відомою журналісткою Владою Седан.

У березні Олександр Зінченко і Влада Седан стали чоловіком і дружиною, розписавшись у Великобританії. Втім, саме торжество відбулося вже в Україні, пише 24 канал.

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Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися / Фото: Facebook Юлії Сапронової

Разом з парою святкову мить розділили запрошені гості, серед яких були всім відомі українці. Привітати молодят прийшли партнери Олександра по збірній країни, наставник команди Андрій Шевченко, президент УАФ Андрій Павелко та інші.

У найбільш відповідальний момент Зінченко не стримав емоцій та розплакався. Справжні емоції люблячого чоловіка.



Олександр Зінченко розплакався / Фото: скріншот

"Це точно найщасливіший день у моєму житті. Він запам'ятався щирими сльозами мого чоловіка. І ці сльози говорять набагато більше, ніж слова і навіть вчинки. У цей момент я вкотре переконалася, що це мій чоловік", – сказала Влада Седан.

"Сльози? Це, напевно, якась захисна реакція, яку ти ніколи не поясниш і не опишеш. Це виходить зсередини, від серця", – зазначив Олександр Зінченко в розмові з журналістами програми "Футбол NEWS".

Реакція гостей

Цілий десант "Шахтаря" привітав Олександра і Владу з початком сімейного життя. На святкуванні побували захисники донеччан Микола Матвієнко і Сергій Кривцов, півзахисник Тарас Степаненко, а також основний воротар команди Андрій Пятов. Крім того, відвідав весілля і Євген Коноплянка.

"Це було Приголомшливе Весілля! Будьте щасливі!!! Любіть і бережіть один одного", – захоплюється Маргарита Степаненко, дружина гравця збірної України Тараса Степаненка.

"Клятви виставлю без звуку. Але НЕ плакати було неможливо!" – написала Юлія Пятова, дружина голкіпера національної команди Андрія П'ятова.



"Без слів, всі такі красиві, хоч в диснеївському мультику знімайся", – написала в Instagram Юлія Кривцова, дружина футболіста збірної України Сергія Кривцова.

Хто розважав гостей

На заході виступили поп-зірки Дан Балан, Монатік і Віра Брежнєва.