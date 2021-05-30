Зінченко став третім українцем, який програв у фіналі Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті 29 травня програв у фіналі Ліги чемпіонів. Його кривдником став Челсі.

Ще одна поразка у пасив українців

Олександр Зінченко з перших хвилин вийшов у старті Манчестер Сіті. Але протягом усіх 90 хвилин не запам'ятався результативними діями.

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Долю володаря трофею Ліги чемпіонів вирішив лише один точний удар атакувального півзахисника Челсі Кая Гаверца. Челсі мінімально обіграв команду Пепа Гвардіоли. Зінченко був одним із тих футболістів, який найважче прийняв фіаско у фіналі, українець довго не міг підійнятись з футбольного поля.

Після матчу Зінченка було визнано найкращим гравцем Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів. Його оцінка склала 7.0.

24-річний футболіст став третім українцем, який поступився у фіналі цього європейського турніру. Раніше Андрій Шевченко двічі програвав у фіналі Ліги чемпіонів. Ставалось це у 2005 році з Міланом у грі проти Ліверпуля та у 2008 році у футболці Челсі проти Манчестер Юнайтед.

19 травня 2012 року інший українець Анатолій Тимощук у футболці мюнхенської Баварії програв тому ж Челсі. Хоча у 2003 році нинішньому головному наставнику збірної України вдавалось підійняти трофей Ліги чемпіонів над своєю головою, ставалось це у складі Мілану. Також через 10 років (у 2013 році) таке ж досягнення повторив Тимощук за клуб з Мюнхена.