Олександр Зінченко розповів, що як і всі юні українські футболісти, надихався грою Андрія Шевченка. Лівий захисник Арсенала назвав Шеву кумиром, за яким у дитинстві повторювали усе під час вуличного футболу.

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Зінченко: Мені дуже пощастило, що ми досі підтримуємо з ним контакт

До того всього у майбутньому Зінченку ще й пощастило пограти під керівництвом володаря "Золотого м'яча" у збірній України. Тепер вже за спиною Олександра 57 поєдинків у футболці національної команди (9 голів).

Зінченко дебютував за "синьо-жовтих" грою проти Іспанії (12 жовтня 2015-го року). Шевченко ж провів свій перший матч на чолі повноцінного тренера збірної 5 вересня 2016-го проти Ісландії (1:1).

Я навіть не міг мріяти про те, щоб особисто знати його, працювати з ним. Мені дуже пощастило, що ми досі підтримуємо з ним контакт,

– зізнався Олександр.

У Зінченка схожий футбольний шлях до Шеви, який теж свого часу зарекомендував себе в англійському футболі. Щоправда, Андрій Миколайович виступав за лондонське Челсі, а Зіна розпочинав у МанСіті, а тепер грає в Арсеналі.

До слова, у Челсі Шевченко відіграв 77 поєдинків, у яких забив 22 голи та віддав 12 асистів.