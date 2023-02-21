Капітан Арсенала без пов'язки: Зінченко потрапив до символічної збірної АПЛ

Перехід в Арсенал був кроком уперед у футбольній кар'єрі Олександра Зінченка. Якщо у Манчестер Сіті українець був гравцем ротацій, то у складі "канонірів" став справжнім лідером команди.

У 24-му турі АПЛ Олександр Зінченко відзначився дебютним голом у футболці Арсенала та загалом в англійській першості. До матчу проти Астон Вілли українець забивав виключно у кубкових протистояннях та ще виступаючи за МанСіті.

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Отримав відзнаку від BBC

Востаннє Зінченко ставав автором голу ще у 2019-му році, коли відзначився у воротах Порт Вейла (4:1) у Кубку Англії.

Гол лівого захисника зрівняв рахунок у матчі проти Астон Вілли 2:2 та переламав хід поєдинку на користь Арсенала. Наприкінці матчу "каноніри" забили двічі та здобули виїзну перемогу 2:4. Зінченко став лише шостим українцем, який забивав в АПЛ.

Чудова гра українця та дебютний гол відзначив експерт BBC Гарт Крукса. Олександр потрапив у символічну збірну 24-го туру АПЛ. Також компанію у топ-11 найкращих футболістів тижня склали двоє його одноклубників – Букайо Сака та Жоржинью. Обидва забили у ворота "левів".

У символічній команді тижня найбільше представників Арсенала – троє. Також по одному футболісту Ноттінгема Фореста, Тоттенхема, Фулхема, Манчестер Юнайтед та по два гравці, Саутгемптона, Ліверпуля.



Символічна збірна туру АПЛ / Фото BBC

Відзначимо. що для першого голу у футболці Арсенала Зінченку знадобилось 20 матчів. До цього Олександр вже оформив дебютний асист.

Українець виступає за "канонірів" із середини липня 2022 року, підписавши контракт до кінця червня 2026 року.

Вже у своєму першому сезоні в лондонському клубі Зінченко може здобути свій п'ятий титул чемпіона Англії. До цього Зіна чотири рази підіймав англійський трофей із МанСіті. Арсенал завдяки перемозі над Астон Віллою та мировій МанСіті з Ноттінгем Форестом 1:1 повернув собі лідерство в АПЛ. Перевага над "містянами" складає 2 бали.

25 лютого Арсенал зіграє на виїзді проти Лестера.