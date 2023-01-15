В АПЛ продовжуються ігри 20 туру чемпіонату Англії. У суботу Манчестер Юнайтед здолав у принциповому двобої Ман Сіті, а на неділю винесене ще одне дербі, пише 24 канал.

До теми Челсі та Шахтар погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів, але сам Михайло може зірвати перехід

У Лондоні зійдуться Арсенал і Тоттенхем. Команда Мікеля Артети йде першою в турнірній таблиці. Поразка Манчестер Сіті дає змогу "канонірам" наростити відрив, який наразі складає п'ять очок.

Тоттенхем же трохи здав останнім часом. Підопічні Конте програв половину з останніх восьми матчів. Як результат, "шпори" залишили топ-четвірку і йдуть п'ятими, але відстань від Ньюкасла становить всього два очка.

До того ж, у Тоттенхема є певні кадрові проблемі. Участь у грі не зможуть взяти Бентанкур, Рішарлісон, Кулусевскі та Лукас Моура. У Арсенала ж лише одна втрата, до якої вони вже звикли.

Читайте також Холанд мовчить, МанСіті програє: Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу в дербі – відеоогляд

Габріель Жезус продовжує відновлюватись від травми, яку отримав на ЧС-2022. Зате відновився від травми Олександр Зінченко, який виходив в основі у двох останніх матчах АПЛ.

Прогноз Favbet

Експерти визначили фаворита у Дербі Північного Лондона. На їх думку, більше шансів на перемогу має Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Артети становить 2,30, тоді як на її суперника – 3,30. Нічия ж оцінюється у 3,75.

При цьому букмекери вірять у те, що поєдинок буде результативним. Ставка "тотал більше 2,5" дорівнює 1,83, тоді як на ТМ можна поставити за 2,20.

В останніх восьми очних матчах лише двічі команди не забили 3+ голи. Якщо ж ви вірите, що обидві команди заб'ють, то на цю подію можна поставити за 1,64.

Варто знати Де Дзербі запалює в АПЛ: його Брайтон познущався над кризовим Ліверпулем – відеоогляд

Історія зустрічей

Арсенал і Тоттенхем зіграли аж 193 очних матчі в усіх турнірах. Перевага на боці "червоно-білої" команди – 80 перемог проти 62-х у суперника. Ще 51 поєдинок завершився внічию.

У цьому сезоні команди вже грали на "Емірейтс". Тоді Арсенал здобув комфортну перемогу з рахунком 3:1. На гол Кейна господарі відповіли точними ударами Партея, Жезуса та Джаки.