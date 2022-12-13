Все через любов до нинішнього клубу: Зінченка ледь "не виперли" з академії Шахтаря

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів цікаву історію з виступів в академії Шахтаря. Свого часу одного з лідерів збірної України ледь не вигнали зі структури "гірників".

22 липня 2022 року футбольна мрія Олександра Зінченка стала реальністю. Лівий вінгер перейшов в Арсенал, за який мрія грати ще з дитячих років.

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Зін ченко: Сказав, що в майбутньому мрію грати за Арсенал

Нинішній футболіст "канонірів" розповів кумедну історію, яка ледь не закінчилась вильотом із академії донецького Шахтаря. А все через любов до Арсенала, у якій він зізнався в одному з репортажів "гірників".

Після чого представник Шахтаря підійшов до Зіни та попросив перезняти репортаж, але вже без мрій про виступи в Арсеналі.

В одному з репортажів в академії Шахтаря, коли я робив трюки з м'ячем, я сказав, що в майбутньому мрію грати за Арсенал. Наступного дня до мене підійшов один із представників Шахтаря і сказав, що цей ролик треба перезняти, бо клуб може звільнити тебе за це,

– розповів Зінченко.

"Мені сказали: "Тільки скажи, що хочеш грати за Шахтар, а не за Арсенал!". Це було смішно, мені потрібно знайти це відео", – додав футболіст "канонірів".

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