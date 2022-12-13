Все через любов до нинішнього клубу: Зінченка ледь "не виперли" з академії Шахтаря
Джерело:Sky Sports
Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко розповів цікаву історію з виступів в академії Шахтаря. Свого часу одного з лідерів збірної України ледь не вигнали зі структури "гірників".
22 липня 2022 року футбольна мрія Олександра Зінченка стала реальністю. Лівий вінгер перейшов в Арсенал, за який мрія грати ще з дитячих років.
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Зінченко: Сказав, що в майбутньому мрію грати за Арсенал
Нинішній футболіст "канонірів" розповів кумедну історію, яка ледь не закінчилась вильотом із академії донецького Шахтаря. А все через любов до Арсенала, у якій він зізнався в одному з репортажів "гірників".
Після чого представник Шахтаря підійшов до Зіни та попросив перезняти репортаж, але вже без мрій про виступи в Арсеналі.
В одному з репортажів в академії Шахтаря, коли я робив трюки з м'ячем, я сказав, що в майбутньому мрію грати за Арсенал. Наступного дня до мене підійшов один із представників Шахтаря і сказав, що цей ролик треба перезняти, бо клуб може звільнити тебе за це,
– розповів Зінченко.
"Мені сказали: "Тільки скажи, що хочеш грати за Шахтар, а не за Арсенал!". Це було смішно, мені потрібно знайти це відео", – додав футболіст "канонірів".
Головне про Зінченка в Арсеналі
- У структурі Шахтаря Зінченко грав до липня 2014 року. До цього виступав за команди "гірників" від U-17 до U-19.
- За омріяний клуб Зінченко провів вже 9 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Контракт із "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року.
- Через травму Олександр пропустив частину сезону. Українець вже відновився та повернувся до загальної групи команди Мікеля Артети.
- Лівий захисник прикрасив стіни свого домашнього тренажерного залу кольорами та лого лондонського клубу.
- Зінченко побив рекорд Олега Лужного, який провів в англійському чемпіонаті 81 поєдинок. В активі Олександра на момент виходу на поле у зустрічі проти Челсі був вже 82 матчі.