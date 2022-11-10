Одна з найкращих художниць Емма Кенні розмалювала тренажерний зал у будинку Олександра Зінченка. За понад два тижні роботи стіни прикрасив красивий мурал футболіста у футболці Арсенала на фоні домашнього стадіону "канонірів" – "Емірейтс".
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З клубом навіть вдома
Авторка неймовірного шедевру зняла, як процес роботи, так і підсумковий результат, який перевершив усі очікування.
Тепер Зінченко не буде розлучатись із омріяним клубом ні на секунду. Такі малюнки будуть додавати лише сил та мотивації працювати Олександру.
Мурал у тренажерному залі Зінченка: дивіться відео
Зінченко повернувся на футбольному поле у матчі проти Челсі. У тому матчі Арсенал святкував мінімальну перемогу 0:1. Олександр провів на полі 78 хвилин.
У поєдинку Кубка англійської ліги, українець відіграв лише 18 хвилин, адже Мікель Артета випустив проти Брайтона резервний склад. Команда Роберто Де Дзербі, колишнього наставника Шахтаря, переграла "канонірів" з рахунком 1:3.