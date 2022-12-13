Після 24 лютого майже усі іноземні футболісти відмовились повертатись в України через повномасштабне вторгнення Росії. Лише Лассіна Траоре згодом приєднався до команди Ігоря Йовічевіча.

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Спробують повернути бразильців

У першій частині сезону "гірники" підписали ще двох легіонерів – Лукаса Тейлора та Невена Джурасека.

Шахтар налаштований переконати повернутись в Україну інших іноземців, які мають контракт із донецьким клубом. Ці гравці скористались правилом ФІФА та знайшли собі нові команди.

Донеччани спробують повернути Тете, Вітао, Марлона, Педріньйо, Майкона та інших. Останній навідріз відмовляється приїжджати у країні, в якій відбувається війна.

Більшість бразильців повернулись грати в оренду у рідну країну.

Від того, чи планують бразильці повернутися до донецької команди наступного літа, залежать трансферні плани.

Ймовірно, що найскладніше буде переконати Тете, який показує яскраву гру у футболці французького Ліона.

Де грають легіонери Шахтаря

Майкон – Корінтіанс (Бразилія)

Тете – Ліон (Франція)

Марлон – Монца (Італія)

Вітао – Інтернасьйонал (Бразилія)

Педріньйо – Атлетіко Мінейро (Бразилія)

Манор Соломон – Фулхем (Англія)

Українізований Шахтар фінішував у першій частині сезону УПЛ на другому місці, поступаючи 5 балами лідеру чемпіонату Дніпру-1. У єврокубках справи теж йдуть непогано. "Гірники" гарантували собі єврокубкову весну у плей-офф Ліги Європи.