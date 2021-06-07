Пообіцяв забити дружині, – Зінченко про пенальті у матчі з Кіпром

Збірна України розгромила Кіпр у товариському матчі. У цій грі арбітр двічі призначив пенальті. Другий удар з позначки виконав Олександр Зінченко.

Перший раз пенальті в цьому матчі пробивав Андрій Ярмоленко. Коли ж арбітр в першому таймі ще одного разу призначив пенальті, то цього разу пробивати відправився саме Олександр Зінченко.

Нагадаємо Збірна України розгромила Кіпр у товариському матчі: відео

Як пояснив Зінченко, це було пов'язано з тим, що він пообіцяв своїй дружині забити гол. А вже після того, як було забито гол, він запхав м'яч собі під футболку. Так футболісти, зазвичай, святкують вагітність своїх дружин.

"Я думаю, що штатним пенальтистом у нас залишається Андрій Ярмоленко. Я взяв в нього м'яч, оскільки пообіцяв своїй дружині забити гол. І накінець я його таки забив", – розповів Олександр Зінченко.

Варто відзначити, що його дружина – журналістка Влада Седан. Пара очікує на первістка. І Влада Седан була на цьому матчі. І саме вона брала коментар в Зінченка після гри.

При цьому 7 червня 2021 року минає два роки з моменту легендарного поцілунку Зінченка та Седан. Тоді гравець розцілував ведучу в прямому ефірі після матчу проти Сербії. І стало відомо, що вони зустрічаються. Згодом пара одружилася.

Відео голу Зінченка у ворота Кіпру