Дебют мрії: Зінченко вперше зіграв за Арсенал, "каноніри" знищили Челсі

Лише 22 липня Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсенала. Як вже 24 липня провів дебютний матч у футболці "канонірів".

Яскрава гра українця

Лондонський Арсенал закінчив передсезонний збір у США. "Каноніри" на мажорній ноті повертається додому. Підопічні Мікеля Артети рознесли інший лондонський клуб Челсі, пише 24 канал.

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Чотири м'ячі влетіли у сітку воріт "аристократів". Натомість Челсі не відповіло навіть голом престижу. Нулі на табло вже на 15-й хвилині розмочив новачок команди Габріел Жезуш. Ще до перерви перевагу Арсеанала подвоїв Мартін Едегор.

Після відпочинку на футбольному полі вперше у футболці "канонірів" вийшов Олександр Зінченко. Вже з українцем на полі Арсенал забив ще двічі. Голи у свій актив записати Букайо Сака та Альбер Самбі Локонга.

У підсумку – 4:0, переконлива перемога Арсенала над Челсі. Маленька репетиція перед лондонським дербі в АПЛ.

Четверта звитяга поспіль для команди Артети на передсезонному зборі за океаном. До цього Арсенал переміг Нюрнберг (3:5), Евертон (2:0) та Орландо Сіті (1:3).

Арсенал – Челсі: відеоогляд матчу