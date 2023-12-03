Лондонський Арсенал в матчі 14-го туру АПЛ переміг Вулверхемптон з рахунком 2:1. Український захисник "канонірів" записав на свій рахунок філігранну гольову передачу.
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Зінченку пробачають все
Проте не обійшлося без ложки дьогтю. В другому таймі лідер "канонірів" втратив м'яч у власному штрафному майданчику, що призвело до пропущеного голу. Та все ж Арсенал зумів зберегти переможний рахунок.
Після матчу Зінченко лаконічно підбив підсумок неоднозначного для себе поєдинку.
Три очки. Прийняти. Вчитися. Рухатися далі. Наступна ціль,
– написав Зінченко в Інстаграм.
Зінченко прокоментував матч з "вовками" / instagram.com/zinchenko
Фани "канонірів" в коментарях до допису підтримали свого улюбленця.
- "Одна помилка не визначає гравця, ми всі любимо тебе Зінні".
- "Кінгченко".
- "Продовжуй чемпіоне, залиш помилку позаду".
- "Ми рухаємося тільки вперед".