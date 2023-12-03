Лондонський Арсенал в матчі 14-го туру АПЛ переміг Вулверхемптон з рахунком 2:1. Український захисник "канонірів" записав на свій рахунок філігранну гольову передачу.

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Зінченку пробачають все

Проте не обійшлося без ложки дьогтю. В другому таймі лідер "канонірів" втратив м'яч у власному штрафному майданчику, що призвело до пропущеного голу. Та все ж Арсенал зумів зберегти переможний рахунок.

Після матчу Зінченко лаконічно підбив підсумок неоднозначного для себе поєдинку.

Три очки. Прийняти. Вчитися. Рухатися далі. Наступна ціль,

– написав Зінченко в Інстаграм.

Зінченко прокоментував матч з "вовками" / instagram.com/zinchenko

Фани "канонірів" в коментарях до допису підтримали свого улюбленця.

"Одна помилка не визначає гравця, ми всі любимо тебе Зінні".

"Кінгченко".

"Продовжуй чемпіоне, залиш помилку позаду".

"Ми рухаємося тільки вперед".

Зазначимо, що в поточному сезоні Олександр Зінченко зіграв 19 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. В наступному турі Арсенал гратиме проти Лутона. Поєдинок відбудеться 5 грудня. В турнірнй таблиці "каноніри" займають перше місце, на два бали випереджаючи Манчестер Сіті.