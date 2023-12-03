Лондонский Арсенал в матче 14-го тура АПЛ победил Вулверхэмптон со счетом 2:1. Украинский защитник "канониров" записал на свой счет филигранную голевую передачу.
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Зинченко прощают все
Однако не обошлось без ложки дегтя. Во втором тайме лидер "канониров" потерял мяч в собственной штрафной, что привело к пропущенному голу. И все же Арсенал сумел сохранить победный счет.
После матча Зинченко лаконично подвел итог неоднозначного поединка.
Три очка. Принять. Учиться. Двигаться дальше. Следующая цель,
– написал Зинченко в Инстаграм.
Зинченко прокомментировал матч с "волками" / instagram.com/zinchenko
Фаны "канониров" в комментариях к сообщению поддержали своего любимца.
- "Одна ошибка не определяет игрока, мы все любим тебя, Зинни".
- "Кингченко".
- "Продолжай чемпионе, оставь ошибку позади".
- "Мы двигаемся только вперед".